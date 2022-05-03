ماجد المهندس يقتحم الترند بـ”وعرفتك” في ساعات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم ماجد المهندس اقتحام قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور أغنيته الجديدة “وعرفتك”.

وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وقناة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وذلك في غضون ساعات من طرحها.

وشاركت عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك بالفيديو كليب الخاص بالأغنية كمودل، ونشر ماجد المهندس مقطع فيديو من الكليب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ” انستغرام”، وعلق: “وعرفتك حاليا على يوتيوب بمشاركة عارضة الازياء العالمية ايرينا شايك”.

أغنية “وعرفتك” من كلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ، وألحان وليد سعد، وتوزيع جلال الحمداوي، ومكس وماستر جاسم محمد.