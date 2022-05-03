أحمد حلمي يتفوق على منى زكي في إيرادات أفلام العيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت منافسات أفلام عيد الفطر 2022 عدة مفاجآت، أبرزها تصدر النجم أحمد حلمي قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات بفيلم “واحد تاني” متفوقا على فيلم زوجته منى زكي “العنكبوت” الذي جاء ثانيا، بينما احتل فيلم زومبي المرتبة الثالثة والأخيرة بعد انسحاب فيلم هيفاء وهبي “أشباح أوروبا” من السباق في اللحظات الأخيرة وسط أنباء متضاربة حول تجدد الأزمات مع الشركة المنتجة.

سباق إيرادات أفلام عيد الفطر 2022، حسم المقدمة مبكرا للنجم أحمد حلمي الذي حقق ببطولة فيلم “واحد تاني” مليون و54 ألف جنيه، مع أول 24 ساعة عرض.

فيلم “واحد تاني”، من تأليف هيثم دبور، ويشارك في بطولته أيضا: الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك، وإخراج محمد شاكر خضير.

ويعتبر فيلم خيال مآته؛ آخر عمل شارك فيه أحمد حلمي، والذي عرض عام 2019، والعمل كان من بطولة منة شلبي، حسن حسني، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وواجه موجة غضب من جمهور حلمي بسبب تراجع جرعة الكوميديا فيه، ووعد حلمي بعدها بتعويض الجمهور بفيلم كوميدي كامل.

وجاء في المركز الثاني فيلم العنكبوت، للنجمة منى زكي والفنان أحمد السقا محققا 462 ألف جنيه خلال أول أيام عيد الفطر، ويعرض الفيلم بعد تأجيل استمر أكثر من ثلاثة أعوام ويشارك في بطولة العمل المصنف ضمن أفلام التشويق والحركة النجم التونسي ظافر العابدين ويسرا اللوزي وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم أحمد السقا فيلم “هروب اضطراري” والذي عرض في موسم عيد الفطر 2018، وحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ58 مليون جنيه، وشارك في بطولته أمير كراره، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ندى السبكي، بينما توقفت منى زكي عن المشاركة بموسم أفلام العيد منذ قدمت “من 30 سنة” مع السقا ايضا عام 2016.

احتل فيلم زومبي لنجم مسرح مصر علي ربيع المرتبة الثالثة والأخيرة، برصيد 118 ألف جنيه، والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية بقيادة علي ربيع، ويقدم شخصية مطرب بينما يجسد حمدي الميرغني شخصية شاعر يكتب الأغاني، وبمرور الوقت يسافر على ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق، ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي، لتأخذ الأحداث مسارًا كوميديًا تتفجر منه المواقف المختلفة.

فيلم زومبي من بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.