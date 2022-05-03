عبد المجيد عبدالله نجم أقوى حفلات العيد في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم السعودى، عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي في دبى بالإمارات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، يوم الخميس القادم الموافق 5 مايو الجاري، ويقدم من خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

ونشر عبد المجيد عبد الله، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستغرام” والذي ظهر عليه منفرداً دون كتابة أي تعليق.

جدير بالذكر أن النجم السعودي عبد المجيد عبد الله، طرح مؤخرا أغنية بعنوان “أخذت القلب”، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي كلمات أنور المشيري، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضي، مكس وماستر جاسم محمد.