يسرا.. “اخترت الطريقة الأصعب في أحلام سعيدة واستشرت طبيبًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج ” كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ” أون تي في”، وخلال اللقاء تحدثت عن كواليس مسلسلها ” أحلام سعيدة” الذي عرض في موسم دراما رمضان المنقضي.

كشفت الفنانة يسرا، أنها استشارت طبيب من أجل شخصية ” فريدة” التي قدمتها خلال أحداث مسلسل ” أحلام سعيدة”، خاصة بعد فقدانها للبصر نتيجة تعرضها لحادث.

وتابعت، أن الشخص الذي يتعرض لفقدان بصره فجأة بسبب حادث يعتمد على أذنه بنسبة 90% أو أكثر وذلك بحسب ما قاله الطبيب لها، لذلك كانت تعتمد في المشاهد التي ظهرت من خلالها فاقدة للبصر وهي تميل رأسها معتمدة على أذنها لمعرفة الشخص الذي يقترب منها.

واستطردت قائلة، إنها اختارت الطريقة الأصعب وأبلغت مخرج العمل عمرو عرفة برغبتها في ذلك، خاصة وأنه كان من الممكن ارتداء نظارة كما يفعل الكثيرون ممن قدموا شخصية فاقد البصر.

أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بتحقيق مسلسلها ” أحلام سعيدة” الذي نافست به في موسم دراما رمضان المنقضي أصداء واسعة، قائلة ” سعيدة جداً بنجاح المسلسل وأنه حاز على إعجاب المشاهدين”.

وأضافت يسرا، أن العمل الكوميدي أصعب بكثير من العمل الدرامي، خاصة وأن البحث عن موضوع كوميدي يضحك المشاهد يحتاج إلى مجهود كبير، لأن الكوميديا المراد الحديث عنها هنا هى كوميديا الموقف التي لا يتم اختزالها في جملة أو نكتة.

واوضحت يسرا سبب انتقالها من الأعمال الدرامية التي اعتاد الجمهور على رؤيتها فيها إلى الأعمال الكوميدية كما حدث في مسلسل “أحلام سعيدة”، هى رغبتها في جعل المشاهد يدخل في حالة من الانبساط، مضيفة “عاوزة أضحك والناس تنبسط ويبقى فيه حالة مختلفة”.

وتدور أحداث العمل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو عرفة، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، إنتصار، هشام إسماعيل، شيماء سيف، محمد أوتاكا، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، سامي مغاوري، ملك بدوي، جيهان الشماشرجي، داليا شوقي، علي السبع وسمية الألفي.