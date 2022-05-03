شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلى تغير فستانها بشكل ساحر على السجادة الحمراء فى حفل Met Gala.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجوم هوليوود في أكبر ليلة للموضة في العام في حفل Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك ليلة الاثنين، بفستان يتغير لونه عند فتحه، فاجأت النجمة العالمية بليك ليفلي الحضور على السجادة الحمراء بفستان من بتوقيع دار أزياء فيرساتشي أبهرت ليفلي الجماهير به حيث تحول لون الفستان إلى اللون الأزرق بعدما ساعدها منظمو الحفل على السجادة الحمراء من تحويله من فستان بلون باللون الذهبي إلى الذهبي والأزرق الفاتح.

كما تحولت قفازاتها الوردية أيضًا إلى اللون الأزرق والذهبي أثناء التحول المذهل في منتصف السلم، وقامت نجمة Gossip Girl السابقة بإقران الفستان الرائع بتاج وأقراط من الزمرد والألماس.

وفي مقابلة على السجادة الحمراء ، أوضحت بليك مفهوم الفستان ، الذي قالت انه مستوحاه من الهندسة المعمارية لمدينة نيويورك والمباني الكلاسيكية، وقال بليك: "بدلاً من البحث عن الموضة للتأثير على الفستان ، نظرت إلى الهندسة المعمارية لمدينة نيويورك، المباني الكلاسيكية..ومحطة جراند سنترال..وتمثال الحرية".

والتاج الذي يتكون من سبع طبقات، مستوحاة من تمثال الحرية الذي يشع سبعة أشعة تمثل أشعة الشمس ثم أيضًا البحار والقارات السبعة التي تمثل الشمولية والحرية.