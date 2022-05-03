شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلى تغير فستانها بشكل ساحر على السجادة الحمراء فى حفل Met Gala.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
كما تحولت قفازاتها الوردية أيضًا إلى اللون الأزرق والذهبي أثناء التحول المذهل في منتصف السلم، وقامت نجمة Gossip Girl السابقة بإقران الفستان الرائع بتاج وأقراط من الزمرد والألماس.
وفي مقابلة على السجادة الحمراء ، أوضحت بليك مفهوم الفستان ، الذي قالت انه مستوحاه من الهندسة المعمارية لمدينة نيويورك والمباني الكلاسيكية، وقال بليك: "بدلاً من البحث عن الموضة للتأثير على الفستان ، نظرت إلى الهندسة المعمارية لمدينة نيويورك، المباني الكلاسيكية..ومحطة جراند سنترال..وتمثال الحرية".
والتاج الذي يتكون من سبع طبقات، مستوحاة من تمثال الحرية الذي يشع سبعة أشعة تمثل أشعة الشمس ثم أيضًا البحار والقارات السبعة التي تمثل الشمولية والحرية.