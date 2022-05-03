شكرا لقرائتكم خبر عن خسرت 7 كيلو من أجله.. كيم كاردشيان بفستان ارتدته مارلين مونرو قبل 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجوم هوليوود في أكبر ليلة للموضة في العام في حفل Met Gala فى متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك ليلة الاثنين، وتحولت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى الأسطورة السينمائية مارلين مونرو لحضور هذا الحدث الساحر ، حيث ارتدت ثوب النجمة الراحلة والذي تصل قيمته الي 5 ملايين دولار، وهو الثوب الذي ارتدته مارلين في عام 1962 لتتمنى في حفل عيد ميلاد الرئيس جون كينيدي، و قامت وقتها بغناء أغنية Happy birthday، Mr President.

قامت نجمة تليفزيون الواقع بالتجول بحذر على السجادة الحمراء وساعدها صديقها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، الذي كان يرتدي بدلة سوداء كلاسيكية ونظارة شمسية، كانت ترتدى مع فستانها معطف فرو أبيض، وحولت لون شعرها للأشقر ليتناسب مع الإطلالة.

وأطلق على هذا الفستان أغلى فستان والذي ارتدته مارلين مونرو قبل 60 عاماً أثناء أداء غناء للرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي، صمم الفستان من قبل مصمم الأزياء جان لويس وتكلف في الأصل 12000 دولار ومصنوع من حرير بلون وتزينه 2500 قطعة من الكريستال خيطت يدويا، وكان ضيقاً للغاية لدرجة إنه كان لا بد من خياطته على مارلين مونرو قبل أدائها المثير للغاية في عيد ميلاد الرئيس جون كينيدي في 19 مايو 1962 في حفل جمع تبرعات ماديسون سكوير جاردن للحزب الديمقراطي، فقط قبل وفاتها بثلاثة أشهر.

حسب ما نشر موقع الديلي ميل قالت كيم كارداشيان عن الفستان "لقد جربته ولم يناسبني، لقد كان مثل التحدي بالنسبة لي كنت مصممة على أن يلائمني"، خسرت كيم حولي 7 كيلوا من وزنها في ثلاثة أسابيع لتستطيع ارتداء الفستان، حتى إنها صبغت شعرها باللون الأشقر ليتناسب مع الفستان وتعهدت بأنها ستحتفظ بهذا المظهر، قائلة "ما هو أكثر شيء أمريكي يمكنك التفكير فيه أكثر من مارلين مونرو؟".

واشترت دار "ريبليز بيليف ات أور نوت" الفستان من مزاد جوليان في نوفمبر 2016 مقابل 4.81 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الفساتين في العالم.