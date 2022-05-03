شكرا لقرائتكم خبر عن من العيال كبرت لـ ريا وسكينة.. 5 مسرحيات تحجز مكانها فى العيد رغم مرور السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن يحل عيد الفطر حتي ينتظر الكثيرون أمام الشاشات عدد من المسرحيات التي حفرت اسمها في التاريخ حتي بات الجمهور لا يمل من مشاهدتها وبالتالي تحرص القنوات على اعادتها من أجل المشاهدين، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز تلك المسرحيات التي كسرت حاجز الزمن لتظل تحظي بنسب مشاهدة عالية رغم مرور السنين عليها.

العيال كبرت

المسرحية التى عرضت 1979 ومن بطولة جماعية شارك فيها سعيد صالح، احمد زكى، يونس شلبى، نادية شكرى، حسن مصطفى، كريمة مختار، فى اطار يتطرق لعائلة رمضان السكري المكونةٌ من ثلاثة شباب وفتاة وزوجة طيبة للغاية وزوج طفح به الكيل.

يفقد رمضان السكري (حسن مصطفي) الأمل في صلاح أولاده وعائلته حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالم خاص به ومن ثم يقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى.

يعلم كمال (أحمد زكي) ابن رمضان بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ أخواته سلطان (سعيد صالح) وعاطف (يونس شلبي) وسحر (نادية شكري) من أجل منعه.

يتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع لكن يكتشفون أن إنقاذ عائلتهم يتطلب أكثر من ذلك بكثير.



مسرحية العيال كبرت

شاهد ما شافش حاجة

من ابرز اعمال الزعيم المسرحية التي حققت نجاحاً كبير منذ عرضها عام 1976، وتدور حول سرحان عبد البصير الرجل المُسالم الذى يعمل في برامج الأطفال بالتليفزيون، تُقتل جارته التي تعمل راقصة.

تحقق الشرطة في الأمر من خلال مفتش المباحث أحمد عبدالسلام. تقتحم الشرطة منزل سرحان وتضغط عليه في التحقيقات إلى أن تجبره على الشهادة في المحكمة رغم أنه لم يشهد على الواقعة من الأساس.



مسرحية شاهد ما شافش حاجة

ريا وسكينة

تدور أحداث المسرحية التى عرضت عام 1982 حول (ريا) و(سكينة)، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما (أمونة) بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها (أمونة) يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من (حسب الله)، وتتزوج سكينة من (عبدالعال)، الذي يعمل في قسم الشرطة بهدف إبعاد الشبهات عنهما، تتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهن، وسرقة الذهب منهن.

وقام ببطولة المسرحية النجوم شادية، سهير البابلى، عبد المنعم مدبولى، احمد بدير فى عمل حقق نجاحاً كبيراً.



ريا وسكينة

وجهة نظر

يمتلك الفنان محمد صبحي رصيد كبير من الاعمال المسرحية الناجحة، و"وجهة نظر" واحدة منها إذ تدور قصة المسرحية الكوميدية التى عرضه عام 1989، حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة ويأتي لهم عرفة الشواف (محمد صبحي) الأعمى الذي كان في السجن وخرج فيأتي إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم.



وجهة نظر

ويشارك فى المسرحية الذى كتبها الراحل لينين الرملى، واخرجها صبحي نفسه عدد من النجوم مثل عبلة كامل، رياض الخولى، هانى رمزى.

المتزوجون

مسرحية عرضت عام 1976 من تأليف فيصل ندا، واخراج حسن عبد السلام، وبطولة سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين صرصار، نجاح الموجى، وتدور أحداث القصة حول مشاكل المتزوجين في (مصر) من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير (مسعود) في حب الفتاة الأرستقراطية (لينا)، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، تتنقل (لينا) إلى بيت (مسعود) المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه، يحاول والدها الضغط عليها بشتى الوسائل، ومنها تهديدها بحرمانها من الميراث، لكنها تصمم على البقاء مع زوجها، يطلب (مسعود) من (لينا) الانتقال معها إلى فيلا والدها بهدف الخروج من الحياة الصعبة التي يعيشها في المنزل المستأجر.