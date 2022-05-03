لإزالة بقع العفن من الملابس؟.. اليكم الحل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 10:20 صباحًا

لإزالة بقع العفن من الملابس، من المهم التقاطها في أسرع وقت ممكن، يجب إخراج الملابس التي بها بقع العفن إلى الخارج لمنع انتشار الجراثيم، كما يجب تنظيف المنطقة التي تم تخزين الملابس بها وتجفيفها جيداً، يمكن أن يساعد ترك الملابس الملطخة بالخارج في الحرارة والشمس على قتل العفن.

يجب أن يزيل غسل الملابس بالماء الساخن أو الدافئ بالمنظف أي بقع، على الرغم من أنه قد يكون من الضروري معالجة البقعة مسبقاً وغسل الملابس عدة مرات، التأكد من تجفيف الملابس جيداً وتخزينها في مكان جيد التهوية يمكن أن يساعد أيضاً في منع تكون البقع في المقام الأول.

العفن هو نوع من الفطريات التي تتغذى على المواد العضوية، ويظهر في مجموعة متنوعة من الأشكال، يتم زراعة بعض أنواع العفن عمداً، لصنع الجبن وبعض المضادات الحيوية على سبيل المثال، القوالب الأخرى غير مرغوب فيها وتعشق الطعام، سواء على المنضدة أو داخل الثلاجة أو ملطخة بالسجاد والملابس، القوالب ليست اصطناعية ضوئياً في الواقع، العديد من القوالب حساسة للضوء وتموت في الضوء الساطع، يمكن أن تتشكل في مجموعة متنوعة من البيئات، لذلك يمكن أن تظهر بقع العفن، خاصة على الملابس، مع تكرار التهيج.

يمكن أن تتكون البقع عند تناثر الملابس بالطعام أو تركها تبلل وتترك في مكان دافئ ومظلم، عند حدوث انسكاب للأطعمة، من الأفضل تنظيفها على الفور وغسل الملابس قبل تكوين العفن وبقع العفن الناتجة، عند الانتهاء من الغسيل، تأكد من جفاف كل الملابس تماماً قبل طيها، احتفظ بالملابس في مكان جيد التهوية أيضاً.

إذا كانت بقع العفن مثبتة بالفعل، فهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها، من الناحية المثالية، يجب إزالة بقع العفن في أسرع وقت ممكن، قبل أن تتاح الفرصة للكائن الحي للحفر، أحضر الملابس الملطخة بالعفن إلى الخارج وقم بتنظيفها، لمنع انتشار الجراثيم حول منزلك، يجب أيضاً إخراج الملابس التي تم تخزينها بالقرب من الملابس الملطخة بالعفن وتهويتها، ومسح الرف أو الدرج أو الخزانة حيث تم الاحتفاظ بالملابس بمحلول مبيض معتدل سيقتل أي أبواغ تطفو في تلك البيئة.

الخطوة التالية هي ترك الملابس في الشمس لتجف، لأن الحرارة وأشعة الشمس تقتل العديد من أنواع العفن، علق الملابس من حبل الملابس بحيث تظل جيدة التهوية ويسقط ضوء الشمس بشكل متساوٍ على معظم الملابس، من المحتمل أن تظل بقع العفن باقية، لأن الفطريات تغير لون النسيج.

تُنقع بقع العفن مسبقاً في الماء البارد، ثم تُغسل بالماء الساخن أو الدافئ باستخدام المنظفات، افحص الملابس قبل وضعها في المجفف للتأكد من إزالة بقع العفن، واغسلها مرة أخرى إذا لزم الأمر، يُنصح بتجفيف الملابس في الشمس لقتل أي أبواغ متبقية، إذا استمرت بقع العفن، امسح المنطقة بمحلول مبيض معتدل إن أمكن، واغسلها مرة أخرى، بالنسبة للأقمشة الملونة، استخدم عصير الليمون ومحلول الملح واشطفه بالماء البارد على الفور.