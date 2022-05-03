توفيق عبد الحميد: قرار الاعتزال قابل للتراجع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتب الفنان المصري توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، قائلا: “قرار الاعتزال قابل للتراجع، بس ده مرهون أولاً بتحسن حالتي الصحية، أما في ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت منها وهي قابلة للنقاش ولكن ليس في العلن فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق”.

وأضاف: “أعتذر عن أي حوارات أو مداخلات أو مقابلات، وأرجو احترام رغبتي، وكل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدري وتاج فوق رأسي ما حييت وتبقى مصر دائماً حبي الأول والأخير”.

وكان الفنان الكبير قد أثار الجدل بعدما أعلن اعتزال الفن نهائياً عقب الانتهاء من تصوير مسلسله “يوتيرن”، الذي عُرض في شهر رمضان الذي انقضى منذ ساعات.. وكتب منشوراً عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، قال فيه: “يتبقى يومان على الانتهاء من تصوير مشاهدي في المسلسل، وبعدها سأعتزل الفن نهائياً”.

ولم يكشف عبد الحميد الدوافع وراء قراره الذي جاء بعد عودته الى التمثيل لأول مرة منذ 12 عاماً، فيما علّقت ريهام حجاج بطلة مسلسل “يوتيرن” على ما كتبه قائلةً: “ربنا يدّيك الصحة والعافية وتنوّر الشاشة دايما يا توفي”.

ثم حذف توفيق عبد الحميد منشوراته من على صفحته، مما أثار تساؤلات عما إذا كان قد تراجع عن قرار الاعتزال أم لا.