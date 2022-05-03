شكرا لقرائتكم خبر عن درو باريمور تنتقد تسليط الضوء على محاكمة جوني ديب وأمبير هيرد وإذاعة الجلسات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النجمة العالمية درو باريمور، اعتذارًا على حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد تسليط الضوء الكبير على دعوى تشهير جوني ديب التي رفعها بقيمة 50 مليون دولار ضد أمبير هيرد، بعد ان المحت الى علاقتهما المزعومة في مقال رأي كانت قد كتبته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث وصفت فيه باريمور ان المحاكمة شهدت الكثير من الجنون، خلال برنامجها الحواري.

وقالت باريمور في اعتذارها "شهدت المحاكمة عدة طبقات من الجنون، واعتقد انها حياة شخصين حقيقيتين واعلم كيف يبدو طرح تلك العلاقات على العام، واتفهم كل المشاعر، ولكن لم يكن على أي أحد ان يطلع على تلك التفاصيل من الجنون من الأساس".

وسبق وقال الحارس الشخصى لـ جوني ديب، محاكمة تشهير نجم هوليوود ضد زوجته السابقة، إنه لاحظ وجود إصابات وعلامات على وجه الممثل، حيث أصبح زواجه من أمبير هيرد أكثر تقلبًا بشكل متزايد.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اتخذ مالكولم كونولي موقفًا في محاكمة تشهير نجم هوليوود ضد زوجته السابقة، وأخبر المحكمة أنه شهد موكله ينتقل من كونه سعيدًا بالحب إلى "الهدوء" حيث أصبحت هيرد "مهيمنة".

وقال كونولي، الذي أدلى بشهادته عن بُعد من موطنه في المملكة المتحدة، والذي بدأ العمل كأمن شخصي لديب في عام 2006: "في البداية كان كل شيء محبوبًا، كل شىء كان رائعا، كانت فترة شهر العسل قد بدأت، وكانت جيدة".