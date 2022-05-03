شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مطربا ومطربة.. خريطة حفلات نجوم الغناء في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم مصر والعالم العربى، لإحياء عدة حفلات غنائية خلال الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يرتبط أغلب المطربين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف الدول العربية، ومن خلال التقرير التالى نرصد خريطة حفلات نجوم الغناء العرب بمختلف دول العالم.



شيرين عبد الوهاب

11 مطربًا يحيون حفلاتهم ثانى أيام عيد الفطر 3 مايو

يحيى عدد من نجوم الغناء حفلاتهم الغنائية ثانى أيام عيد الفطر، حيث يحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا في أبو ظبى بالإمارات، ويحيى راغب علامة وناصيف زيتون ورحمة رياض حفله في مدينة دبى بالإمارات، أما بهاء سلطان سيكون حفله بصحبة الطفل محمد أسامة في الكويت، ونجوى كرم في مدينة إسطنبول بتركيا، ويحيى عدد من المطربين عدة حفلات بأماكن متفرقة بالسعودية هم محمد عبده ومحمد رمضان واصالة وأميمة طالب.



كاظم الساهر

9 مطربين يحيون حفلات ثالث أيام عيد الفطر 4 مايو

يحيى الهضبة عمرو دياب ووائل جسار ومروان خورى حفلاتهم الغنائية في الكويت ثالث أيام عيد الفطر، ويحيى المطرب محمود الليثى والمطربة اليمنية بلقيس فتحى حفلاتهما في القاهرة بوسط البلد، ويحيى القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب حفلهم بالإمارات، ويحيى المطربان ماجد المهندس ورابح صقر حفلاتهما في جدة والدمام بالمملكة العربية السعودية.



عمرو دياب

12 مطربا يحيون حفلات رابع أيام عيد الفطر 5 مايو

يحيى عبد المجيد عبد الله حفله الغنائى في رابع أيام عيد الفطر في دبى بالإمارات، ويحيى بهاء سلطان ورامى جمال وأحمد سعد حفلهم بالحديقة الصينية بمدينة نصر بالقاهرة، ويحيى راغب علامة حفله الغنائى بالعراق، وتحيى النجمة أنغام وبمشاركة كل من فهد الكبيسى وراشد الفارس في القصيم بالسعودية، كما يحيى الهضبة عمرو دياب حفله بمدينة جدة بالسعودية، وفى الرياض يحيى الحفل كل من دحوم الطلاسى، موضة الشمرانى، إبراهيم الحكمى.



تامر حسنى

9 مطربين يحيون حفلات خامس أيام عيد الفطر 6 مايو

يحيى فريق مسار اجبارى حفله الغنائى في خامس أيام عيد الفطر بالإسكندرية، ويحيى وائل كفوري حفله بالأردن، ويحيى رامى صبرى وتامر عاشور حفلتهما بالكويت، ومروان خورى يحيى حفله بموطنه لبنان، ويحيى كل من تامر حسنى ومحمد عبده وماجد المهندس ورابح صقر حفلاتهم في مختلف مناطق السعودية.



انغام

3 مطربين يحيون آخر حفلات عيد الفطر 7 مايو

يختتم أسبوع العيد يوم السبت المقبل 7 مايو بعدد من الحفلات، حيث يحيى المطرب أحمد سعد حفله بالكويت، ويحيى جورج وسوف حفله الغنائى في هولندا، أما القيصر فيحيى حفله الغنائى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.