شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حفلات دار الأوبرا خلال شهر مايو الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر برنامجًا فنيًا متنوعًا ومميزًا خلال شهر مايو تستضيف خلاله فرقة باليه أساطير التانجو الأرجنتينية التى تعد أكبر وأهم الفرق المتخصصة فى العالم حيث تقدم خمسة ليالى بالقاهرة والإسكندرية أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 17، 18، 19، 20 على المسرح الكبير ومساء الأحد 22 على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

كما يستمر البث المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية إلى المسرح الصغير حيث يتم نقل عرضين هما أوبرا توراندوت لبوتشينى فى السادسة والنصف مساء السبت 7 مايو وأوبرا لوتشيا دى لامرمور لدونيزتى التى تعرض مساء السبت 21 مايو.

ويستمر أوركسترا السيمفونى فى تقديم المؤلفات الكلاسيكية العالمية حيث يشهد المسرح الكبير حفلا مساء السبت 7 مايو بعنوان مصر فى الموسيقى ويقوده المايسترو نادر عباسى ويشارك فيه المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الألتو أمينة خيرت ، التينور مصطفى مدحت ، الباص رضا الوكيل ويتضمن البرنامج عدد من االاعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة ، هذا الى جانب حفلين اخرين مساء يومى 21 و28 مايو .

أيضًا تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضى باليه كارمن وتانجو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة أربعة ليالى متتالية تبدأ اعتبارا من الاثنين 9 وحتى الخميس 12 مايو على المسرح الكبير .

كما تقدم فرقة اوبرا القاهرة حفلى جالا مساء يومى 12 و13 على المسرح الصغير يضمان مجموعة من الاغانى العالمية الشهيرة .

وبالتعاون مع السفارات الاجنبية العاملة فى مصر يقدم الفريق الموسيقى النمساوى ثنائى اليادا حفلا على المسرح المكشوف مساء الاحد 15 مايو ، كما يقام فى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية حفلا لفن الفلامنكو الاسبانى بالاضافة الى احتفالية موسيقية كورية مساء الاثنين 30 مايو على المسرح الصغير .

وتواصل فرق الموسيقى العربية القاء الضوء على كنوز الطرب حيث فرقة عبد الحليم نويرة حفلا على المسرح الكبير مساء الجمعة 13 مايو واخر مساء الخميس 26 مايو على مسرح الجمهورية ، أيضا تقدم الفرقه القومية العربية للموسيقى حفلا في مساء الاحد 22 مايو على مسرح النافورة ، كما يقام حفلين لاعمال الموسيقار محمد الموجي مساء الاحد 8 مايو على مسرح الجمهورية ومساء السبت 21 مايو على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية ، وحفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدى مساء الاحد 29 مايو على مسرح الجمهورية ، وتقدم فرقه الانشاد الديني حفلين الاول مساء الجمعة 20 مايو على مسرح الجمهورية والثاني مساء الخميس 12 مايو على مسرح اوبرا دمنهور ، ويقام حفلا ضمن حلقات كلثوميات مساء الاحد 8 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية وحفلا من سلسلة وهابيات مساء السبت 21 مايو واخر لكورال اطفال الاوبرا مساء الجمعة 27 مايو ، وتقدم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " مساء الخميس 5 مايو ومساء الخميس 19 مايو كما يحتضن مسرح النافورة مساء الجمعه 27 مايو حفلا بقيادة المايسترو سليم سحاب ، كما يقدم كورال اطفال اوبرا الاسكندرية حفلا مساء الاحد 29 مايو على مسرح سيد درويش .

ويواصل النشاط الفكرى والثقافى لقاءاته على المسرح الصغير يوم الاربعاء من كل اسبوع حيث تقام امسية شعرية مساء 11 مايو وندوة عامة مساء 18 مايو وصالون ثقافى مساء 25 مايو الى جانب فعالية لنادى السينما مساء الثلاثاء 31 مايو واخرى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية مساء الجمعة 27 مايو ، وصالون اوبرا دمنهور مساء الاثنين 23 مايو .

كما يقدم مركز تنمية المواهب 3 حفلات خلال الشهر وذلك مساء الجمعة 6 مايو على المسرح الكبير ومساء الخميس 12 مايو على المسرح المكشوف ومساء الاحد 15 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

ايضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 15 ، 16 مايو على المسرح الكبير، كما تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض شجر الدر مساء يومى 18 ، 19 مايو على مسرح الجمهورية هذا الى جانب مجموعة من الريسيتالات والعروض الموسيقية والغنائية العربية والغربية للفنانين الشباب والفرق الواعدة .

وتستقبل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض الدكتور زكريا حافظ فى الفترة من 7- 12 مايو ، أيمن صلاح طاهر فى الفترة من 14 - 18 مايو ، إيمان على عفيفي فى الفترة من 19 - 24 مايو ، نصر عبد الجابر فى الفترة من 25 - 31 مايو ، اما قاعة زياد بكير يقام بها معارض خضر مصطفى من 9- 15 مايو ، دينا الشوني من 17 - 23 مایو ، داليا ناجح من 25 - 31 مايو .