شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "انحراف".. روجينا ورؤوف عبد العزيز يجتمعان بمسلسل "ستهم" فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، تجديد التعاون بينهما خلال موسم رمضان المقبل 2023 بمسلسل بعنوان "ستهم" تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، وذلك بعد النجاح الذى حققته روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بمسلسل "انحراف" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

وكان مسلسل "انحراف" بطولة النجمة روجنيا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، حقق خلال سباق رمضان 2022، نجاح كبير، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا،بعد أن قدم وجبة دسمة من الاثارة والغموض ببصمة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي استطاع أن يوظف العمل الدرامي والسيناريو المكتوب بشكل مختلف للدراما الاجتماعية المليئة بالغموض منذ بداية الحلقات وحتى نهايتها بإبداع الصورة والألوان وتوظيف قدرات الفنانين بشكل متفرد يدفع إلى متابعة العمل حتى نهايته.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.