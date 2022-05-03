شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم نجوم مسلسل سوتس بالعربى أجزاء جديدة.. آسر ياسين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل suits سوتس بالعربى، بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفى وصبا مبارك ومحمد شاهين، نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان المنصرم، حيث لاقى المسلسل تفاعلاً كبيرًا من رواد السوشيال ميديا كما لاقى نجاحًا على مستوى النقد، خاصة أن المسلسل يعد من الأعمال التي تم تمصيرها من فورمات عالمية.

وخلال آخر مشهد فى الحلقة الأخيرة من المسلسل التي عرضت أمس، خرج جميع المحامين من مكتب المسيرى زيدان، بعدما طلبوا إجازات، ولكن قوبلت بالرفض من فريدة المسيرى، خرج الجميع وقال آسر ياسين: "راجعين بس مش دلوقتي" في إشارة منه على العودة بأجزاء جديدة من سوتس قريبًا.





المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.