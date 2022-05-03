شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من حلقات مسلسل Moon Knight الأخيرة قبل عرضها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الخيال والحركة Moon Knight، لقطات جديدة من الحلقات المنتظر عرضها، والمقرر لها الأربعاء المقبل عبر منصة ديزني بلس، حيث حقق المسلسل شعبية كبيرة خلال الحلقات الأخيرة بسرده لقصة رجل خارق من الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.