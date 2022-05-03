شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل داليدا.. استلهمت قصة أبرز أغانيها من إجهاضها لحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء الـ3 من مايو مع ذكرى رحيل المغنية الشهيرة داليدا التي حفرت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الغناء، لما لها من موهبة كبيرة، حيث لم يتوقع لها أحد أن تنتهي قصتها بالانتحار في النهاية، في خبر صدم العالم وكل محبيها وقتها، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على عدة معلومات عنها.

ولدت فى القاهرة فى 17 يناير 1933 واسمها بالكامل لولاندا كريستينا جيجليوتى.



داليدا

بدأت مشوارها نحو الشهرة عندما أصبحت ملكة جمال مصر فى عام 1954، وفى نفس العام انتقلت إلى باريس لمتابعة مهنة التمثيل، والتفتت فى النهاية إلى الغناء، وساعدتها جزئيًا محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1"، التى استلمت بثها عام 1956 "بامبينو" عدة مرات فى اليوم، واكتشفت داليدا جزئياً بواسطة لوسيان مورايز، مدير برامج المحطة، الذى تزوجها عام 1961.

سجلت أغانى بـ7 لغات أبرزها اللغة الفرنسية التى تعتبر أكثر لغة تغنت بها، إلى العربية، والإيطالية، وغيرها مما جعل لها جمهور متنوع.

أشهر أغانيها هي "Il venait d'avoir dix-huit ans"، والتى أصدرتها Dalida فى عام 1973، وكانت الأغنية مستوحاة من علاقتها مع طالب شاب، مما أدى إلى حمل غير مخطط له، وأنهت المغنية الحمل فى وقت كان فيه الإجهاض غير قانونى فى كل من فرنسا وإيطاليا، وقد جعلها هذا الإجهاض غير قادرة على الحمل.

توفيت داليدا بالانتحار فى 3 مايو 1987، وتم دفنها فى حى مونمارتر بباريس، حيث انتقلت عام 1962، فيما أنتجت النحاتة الفرنسية أصلان، تمثالًا بالحجم الطبيعى للمغنية لتوضع على شاهد قبرها، مما يسهل التعرف عليه فى مقبرة مونمارتر.