شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار إضافية لـ فيلم Ambulance منذ أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Ambulance بـ حوالى 3 ملايين دولار في خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 49 مليونا و822 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 8 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم Ambulance بين 21 مليونًا و50 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و28 مليونًا و772 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم Ambulance حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

فيلم Ambulance من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل.

كما يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.