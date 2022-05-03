شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك: كل عام وأنتم بخير يا أحلى جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، بعيد الفطر المبارك، وقالت فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وهنا يا أحلى وأجمل وأغلى جمهور على قلبي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويفرح قلوبكم جميعا بحبكم جدًا".



الفنانة يسرا



يسرا

وفى سياق آخر افترشت مئات الأسر من زوار حديقة الحيوان بالجيزة، الأرض والمسطحات الخضراء، لتناول الإفطار، وللاستمتاع بأول أيام عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال من زوار الحديقة خاصة الأطفال.

وشهدت حديقة حيوان الجيزة إقبالا كبيرا من الزوار، حيث التف الأطفال حول بيوت الحيوانات بالحديقة لمشاهدة حركاتهم، ورصد الخليج 365 طريقة استقبال الشامبنزى لزواره بشكل مضحك.

وأدى الملايين من الشعب المصرى صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الفرح والسعادة بالمساجد والساحات الكبرى، وسط إجراءات أمنية واحترازية بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص بهم.