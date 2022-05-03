شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: تجربة الموسيقى التصويرية مرهقة لكنى استمتعت بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعى كواليس تجربته الأولى في تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل "يوتيرن" إخراج سامح عبد العزيزقائلاً: تربطنى علاقة صداقة مع المنتج جمال العدل والدكتور مدحت العدل منذ فترة طويلة ولم يجمعنا عمل واحد ولكن هذا العام اتفقنا أنا وجمال العدل على التعاون في إحدى مسلسلاته وكان بالفعل من خلال تتر مسلسل "يوتيرن" من خلال أغنية "ياساتر" التي من كلماته والحانه وتوزيع أحمد عادل والتي غنتها المطربة نانسى عجرم.

عزيز ونانسى عجرم

وأضاف عزيز الشافعى فى حديثه بعد تجهيز التتر: فوجئت المنتج جمال العدل يطلب منى تنفيذ الموسيقى التصويرية للعمل رغم أنه شهر رمضان يتبقى عليه ثلاث أسابيع فقط ورغم ضيق الوقت، بدأت فورًا في التنفيذ بالتعاون مع فريق عمل في مقدمتهم الموزع الموسيقى أحمد عادل الذى نفذ الموسيقى التصويرية ومعه كل من شادى كرش وجورج يعقوب في هندسة الصوت والحمد لله ربنا كرمنا في تنفيذ ما هو مطلوب من المخرج سامح عبد العزيز وأكثر ما أسعدنى في هذه التجربة المرهقة الصعبة والتي كانت تحدى، أننى قمت بتنفيذ مزيج موسيقى يجمع ما بين الشرقى والغربى والحمد لله نال استحسان متخصصى الموسيقى.

ومن الأعمال الموسيقية التي قدمها عزيز الشافعى أيضًا خلال شهر رمضان تتر أغنية مسلسل "راجعين يا هوى"، "حنيت" للفنان مدحت صالح التي كانت من كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع نادر حمدى.

وأغنية "اللى بينا حياة" للهضبة عمرو دياب والتي قدمها في أحد الإعلانات وكانت من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم وأغنية "جمالها استثنائى" التي قدمها الفنان محمد حماقى في أحد الإعلانات أيضًا وكانت من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع تميم كما قدم عزيز أغنية "حاجة حلوة" التي قدمها كل من ميريام فارس وأبو وأحمد حاتم في أحد الإعلانات وكانت من كلمات فلبينى وألحانه وتوزيع أحمد طارق يحيى، وأيضًا قدم أغنية "دقة قلب" للفنانة اللبنانية يارا وكانت من كلماته وألحانه وتوزيع أحمد عادل.