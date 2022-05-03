شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سعيدة لمسلسل دايما عامر وزواج مصطفى شعبان وميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهاية سعيدة شهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل "دايمًا عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان وميرنا نور الدين ولبلبة، إخراج مجدى الهوارى، حيث اختتمت الحلقة على مشاهد مؤثرة، حيث جمع طلاب مدرسة رؤية مذكرة "تمرد" من أجل عودة دكتور عامر عبد الرازق للمدرسة، وذلك على خلفية ما فعله من إنسانيات معهم، وأرادوا رد الجميل له.

كما شهد المشهد الأخير، تخرج طلاب مدرسة رؤية بحفل ضخم، شارك فيه جميع طلاب المدرسة، بالإضافة إلى جميع المدرسين، كما شهد الحفل زواج دكتور عامر وميس فدوى – ميرنا نور الدين، كما شهدت الحلقة عودة مستر لطفى إلى المدرسة بالحب والخير والبعد عن الأذى.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.