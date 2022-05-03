شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يرزق بمولودته الجديدة "داليدا" بأول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق الفنان مصطفى خاطر، بمولودة جديدة أطلق عليها اسم "داليدا"، حيث كتب مصطفى خاطر على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله ربنا رزقني في اول يوم العيد بأجمل هديه داليدا خاطر".



مصطفى خاطر يرزق بمولودته الجديدة داليدا

وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر فيلم "تماسيح النيل" بطولة كل من: مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفى، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضا.