شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتعيين إميليا كلارك بدلا من أمبير هيرد فى فيلم Aquaman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن مطالبات شعبية لاستبدال النجمة العالمية أمبير هيرد بالنجمة العالمية أميليا كلارك، في دور فيلم Aquaman بعد الشائعات الكثيرة التي دارت حولها مؤخراً بتورطها في الاعتداء على زوجها السابق جوني ديب، بعد ان ادانها الأخير ورفع دعوى قضائية ضدها بسبب التشهير.



اميليا كلارك فى شخصية أمبيرد هيرد

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظر Aquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجاري 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.