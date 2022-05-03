شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يطرح أغنية "الحركة دى" من فيلم "واحد تانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم أحمد حلمى جمهوره ومحبيه بأغنية جديدة بعنوان "الحركة دى" وهى أغنية فيلمه الجديد "واحد تانى"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كوليبكس، وليس الغناء أمر غريب على النجم أحمد حلمى فمنذ انطلاقته في السينما، وهو مميز بالأغانى التي يغنيها ضمن أحداث أفلامه.

ويعود النجم أحمد حلمى بقوة إلى المنافسات السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تانى" الذى يسجل فيه تعاونه الأول مع شركة سينرجى فيلمز، إذ استطاع الفيلم تخطى مليون جنيه ليلة أمس الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك- خاصة أنه انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشرة منتصف الليل، وحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققا أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.