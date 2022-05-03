شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود من داخل الجيم فى أحدث ظهور له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي مينا مسعود، في صور جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، وهو يتدرب داخل احدى صالات الجيم، استعدادا لمشاركته في الجزء الثاني من سلسلة أفلام Aladdin، ليضيف احدى العبارات التشجيعية على الصور، وسرعان ما حصدت الصور تفاعل كبير من قبل متابعيه.

وكانت قد طرحت منصة نيتفلكس مؤخراً فيلم الممثل المصرى العالمى مينا مسعود The Royal Treatment، على المنصة، وتدور قصة الفيلم الجديد حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، عندما أتيحت لـ إيزابيلا وزملاؤها المصممون فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تعلمت هي والأمير توماس أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.

فيلم The Royal Treatment من بطولة كل من مينا مسعود، لورا مارانو، بيتر تشين، جولي إدواردز، تاليا ليسر، إيفان ستويانوف، آن شين تشانج، جيمس جايلين، كوبي جونز نيل، أماندا بيلينج، تشيلسي بريستون كرايفورد، جريس بنتلي تسيبواه، إليزابيث هوثورن، جاي سيمون، كاميرون رودس.