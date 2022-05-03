شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبى في دور العرض السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل صناع فيلم "أشباح أوروبا" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى، طرحه في دور العرض السينمائى لموعد آخر، حيث خرج من المنافسة على شباك النتذاكر في اللحظات الأخيرة دون الإفصاح عن موعد جديد لطرحه في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

وتتنافس 3 أفلام دفعة واحدة على شباك التذاكر، وهم فيلم "واحد تانى" بطولة النجم أحمد حلمى، وسيد رجب، وروبى، واحمد مالك ونسرين أمين، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وانتاج سينرجى فيلمز، وفيلم "العنكبوت" بطولة النجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكى، إخراج أحمد نادر جلال، وفيلم زومبى بطولة على ربيع وحمدى المرغنى وكريم عفيفى.