شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة صداقة تجمع ليدى جاجا وتوم كروز فى أحدث ظهور لهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ليدي جاجا، متابعيها وجمهورها بصورة تجمعها مع النجم العالمي توم كروز، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث يظهر الثنائي وهما يقبلان بعضهما البعض، لتوجه له جاجا رسالة شكر على حضوره العرض الخاص لآخر أعمالها، قائلاً: "شكرًا لقدومك إلى العرض الليلة الماضية، أحبك يا صديقي".

واحتفلت جاجا، منذ عدة اسابيع بعيد ميلادها، حيث تعتبر من أنجح المغنيات حول العالم ممن لهن جماهيرية عريضة تحفل بها بسبب نجاحها الكبير في الغناء قبل أن تتحول للتمثيل وتصبح من أهم النجمات أيضاً، ورصدت الخليج 365 عدة معلومات عنها بمناسبة عيد ميلادها جاءت كالأتي:

اسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا.

سبب اختيار اسم "ليدي جاجا"، بسبب حبها أغنية بعنوان "راديو جاجا- Radio Gaga"، قدمتها إحدى فرق الروك البريطانية.

علمت العزف على البيانو في الرابعة من عمرها، وكتبت أول أغنية في سن الثالثة عشر.

أغضبت والديها بسبب قرارها بالتفرغ للفن فى سن صغير، ما أدي لتوقف دراستها في الجامعة، وعن هذه الفترة قالت : "سكنت أرخص شقة، وأكلت أسوأ الطعام إلى أن يستمع لي أحد".

ألبومها الأول يحمل اسم "الشهرة- FAME" والذي احتل المواقع الأولى عالميا، بعد صدوره عام 2008.

في عام 2011 أصبحت الفنانة الأكثر بحثا عنها على الإنترنت، حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كانت من أكبر الداعمين للرئيس الولايات المتحدة الحالية جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ كانت من أكثر معارضين سابقه دونالد ترامب.



قبلة توم كروز وليدي جاجا