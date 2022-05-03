شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري يغادر المستشفى ويقضي عيد الفطر في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفنان الكبير سمير صبرى المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية من الناحية النفسية والبدنية، وتشهد حالته تحسنا ملحوظا داخل منزله.

وقال مصدر مقرب من الفنان سمير صبرى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنان الكبير غادر المستشفى منذ يومين ويقضى عيد الفطر بمنزله في الإسكندرية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ.

وكانت السيدة عنايات صبرى شقيقة الفنان الكبير سمير صبرى، قد نفت أن يكون الفنان قد أجرى أى حوارات أو أحاديث صحفية خلال الفترة الماضية.

وقالت: "لا يزال فى المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة فى القلب للمرة الثالثة، نظرا لأن حالته الصحية لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية فى الوقت الحالي، كما يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات في أحد المستشفيات".

واختتمت: "الفوازير التى تذاع بصوته حاليا على محطة الأغاني قد تم تسجيلها فى شهر ديسمبر الماضى، وإنه لم يسجل أى أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها".