رنا سماحة فى صور جديدة مع طفلها مالك احتفالاً بعيد الفطر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رنا سماحة، على مشاركة جمهورها، بصور مع طفلها "مالك"، احتفالاً بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمى بانستجرام، وعلقت:"أحلى عيد في حياتى، أول عيد مع لوكى، ربنا يخليك ليا يا نور عيوني، ويحفظك يا فرحة قلبي".

وفى سياق أخر طرحت المطربة رنا سماحة أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «أنا المستحيل»، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» من ألحان زوجها سامر أبو طالب، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أسامة سامى، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وتقول كلمات الاغنية

أنا اللي انت بكرة

.. هتحلم بخيرها

.. أنا اللي أنت دايما

.. هتفضل فاكرها.

. بتاكل وتنكر

.. وتكدب يا خيبتك

.. هتفهم هتعرف ده من اسمي هيبتك

. انا المستحيل

.. لا يمكن تطولو

. انا العالي وانت.. سلالم نزولو.

المستحيل

كانت المطربة رنا سماحة قد شاركت متابعيها وجمهورها مؤخرا بمجموعة صور توثق من خلالها احتفالها بـ عقيقة ابنها "مالك سامر أبو طالب"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام صور الاحتفال مع زوجها وكتبت: "عقيقة ابني ونور عيوني اللي نور حياتي، مالك سامر أبو طالب، عايزة أشكر ناس كتير أوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع بالحلاوة دي".

وكشفت المطربة والفنانة رنا سماحة، منذ أيام، عن المراحل الأخيرة قبل ولادتها ابنها مالك سامر أبو طالب، منذ دخولها المستشفى وحتى ولادة الجنين، مؤكدة أنها كانت منتظرة هذه اللحظة ورؤية ابنها بفارغ الصبر، داعية الله أن يحفظ ابنها ويبارك فيه.

ونشرت رنا الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أحلى يوم فى عمرى، لما نور مالك قلبى وحياتى كلها، يا رب احفظه وبارك فيه".