شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: فخور وسعيد بتقديم شخصية الرئيس السيسي فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان ياسر جلال، على دوره، فى تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمسلسل الاختيار 3، قائلا: "بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة النجاح.. والفضل الأول والأخير فى النجاح ده هو ربنا سبحانه وتعالى".

وأعرب ياسر جلال، خلال لقائه براديو "9090"، عن سعادته لتقديمه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدراما المصرية، قائلا: "فخور جدا وسعيد وبتشرف إنى أنا بقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى على شاشة الدراما المصرية، وهو رجل أنا بحبه وبحترمه من زمان جدا، واحنا فى مرحلة التحضير للمسلسل وبذاكر الشخصية، وبدور على الفيديوهات وبشوف الاسكريبت والأحداث اللى حصلت، وقد ايه الراجل ده قدم روحه على كفه عشان ينقذ البلد ازددت حبا واحتراما وتقديرا لسيادته".

وتابع ياسر جلال: "واحنا بنتفرج على اللى بيحصل فى بلدنا من الإنجازات، وأول وأهم إنجاز هو الأمن والأمان، ولما نبص شمالنا ويمينا وتحتينا ونشوف الأمن والأمان اللى بيعيش فيه الشعب المصرى، نحمد ربنا، ونشوف الراجل ده دى حاجة مهمة جدا عملها لبلدنا مع الإنجازات اللى احنا شايفينها بتتحقق وإن شاء الله تقود مصر، لحتة تانية، وندعيله بالتوفيق وطولة العمر وربنا يخليه لينا يا رب".