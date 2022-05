شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية دى نيرو وأنتونى كوين مع أحمد زكى وغيث بعد إشادة ويندل بيرس بمحمد رضوان والان مع تفاصيل الخبر

حظيت إشادة الممثل العالمي ويندل بيرس بالممثل المصري محمد رضوان بردود فعل واسعة، وذلك بعدما أثنى على لعبه لنفس الشخصية الذى قدمها في مسلسل "سوتس بالعربى"، وهو الأمر الذى لا يحدث للمرة الأولى إذ سبق وأشاد نجوم عالميون بفنانين مصريين نسلط عليهم الضوء في السطور التالية.



محمد رضوان



ويندل بيرس

أنتوني كوين وعبد الله غيث

البداية من فيلم الرسالة الذى تم تقديم نسختين منه لعب فيهما الثنائى انتوني كوين وعبد الله غيث نفس الشخصية وهي حمزة بن عبد المطلب، وهي الشخصية التي استقبلها كثيرون باشادات كبيرة على موهبة الفنان الراحل عبد الله غيث، الذى لم يكتفى بتلك الاشادات وانما وصلت لحد انتوني كوين نفسه الذى أثني علي أداء غيث مطالباً إياه بضرورة تمثيل مشاهده قبله حتي يري الكيفية الذى يمثل بها.



انتونى كوين وغيث

روبرت دي نيرو وأحمد زكى

قصة اخري مع دي نيرو حينما اثني على احمد زكي، في فعاليات مهرجان موسكو، أثناء عرض فيلم "زوجة رجل مهم"، والذى روي عنه عماد الدين اديب انه كان مصاحباً لهم في تلك الرحلة وان دي نيرو بعد مشاهدة الفيلم قال له نصاً : " «الفيلم جميل، but tell him, he is agreat actor»، فنقل «أديب» إلى «زكي»: «بيقولك إنت ممثل عظيم»، ليسعد احمد زكي للغاية ويذهب لـ دي نيرو الذى كرر قوله له بجملة : excellent.