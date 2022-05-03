شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع لختام مسلسل Ozark ونهاية غير متوقعة لعصابات الكارتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الحلقات الأخيرة من مسلسل العصابات وغسيل الأموال Ozark، على تقييمات مرتفعة من قِبَل مشاهدي المسلسل الذي انطلق لأول مرة في 2017 واستمر لأربعة مواسم، والتي عُرضت آخر حلقاته مؤخرا عبر منصة نتفليكس الأمريكية.

ونجح المسلسل في حصد تقييمات مرتفعة لختام الحلقات التي طُرحت في 29 أبريل الماضي عبر نتفليكس، ولقيت الحلقة الأخيرة بالتحديد تقييم وصل لـ9.7 من قِبَل النقاد والمشاهدين.

كما حصدت حلقات الجزء الأول من الموسم الرابع من مسلسل العصابات والحركة Ozark، على تقييمات إيجابية مرتفعة بعد أيام قليلة من طرحه، حيث يتمتع المسلسل بنسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ98% من إجمالي عدد مشتركي المنصة الأمريكية نتفليكس.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الرابع من السلسلة الشهيرة حقق أرقام قياسية جديدة في نسب المشاهدة، حيث تربع الموسم الجديد على عرش المسلسلات الأكثر مشاهدة في عدد من دول العالم العربي منها المملكة العربية السعودية.

وتدورأحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاغو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثيرمن العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".