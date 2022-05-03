شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شريهان تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على تهنئة متابعيها، بعيد الفطر المبارك، وقالت عبر حسابها الرسمى إنستجرام: "كل عام ومصر والشعب المصري العظيم وجميع شعوب الوطن العربي في الأمتين العربية والإسلامية بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وصالح الأعمال.. وأسأله عز وجل دوام الخير والحب والسلام والأمن والأمان والاستقرار بيننا وعلينا .. أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والخير والبركات".



شريهان

وفى سياق آخر افترشت مئات الأسر من زوار حديقة الحيوان بالجيزة، الأرض والمسطحات الخضراء، لتناول الإفطار، وللاستمتاع بأول أيام عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال من زوار الحديقة خاصة الأطفال.

وشهدت حديقة حيوان الجيزة إقبالا كبيرا من الزوار، حيث التف الأطفال حول بيوت الحيوانات بالحديقة لمشاهدة حركاتهم، ورصد الخليج 365 طريقة استقبال الشامبنزى لزواره بشكل مضحك.

وأدى الملايين من الشعب المصرى صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الفرح والسعادة بالمساجد والساحات الكبرى، وسط إجراءات أمنية واحترازية بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص بهم.