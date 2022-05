شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الفرنسي Happening فى دور العرض 6 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض حول العالم يوم 6 مايو الجاري عرض الفيلم الفرنسي "Happening" للمخرج أودري ديوان.

والفيلم حصل على إشادة من النقاد، وحصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأسد الذهبي، وجائزة أركا سينما جيوفاني، وجائزة بريان، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد.

فيما يطرح في 6 مايو أيضًا الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، والممنوع من العرض في مصر لوجود شخصية غير سوية ضمن أحداث العمل.

أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love