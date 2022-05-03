شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون يثبت قوة الأجهزة الأمنية فى حماية أمنها القومى بعد القبض على سياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "العائدون" الذى يذاع على شاشة قناة dmc، العديد من الأحداث التي أثبتت قوة الأجهزة الأمنية المصرية في الوصول إلى من يهدد أمنها القومي، وذلك بعدما تمكنت حيلة "عمر/ أمير كرارة" من الوصول إلى سياف الكيلاني والقبض عليه.



العائدون

وذلك بعدما وصل إلى الاتوبيس الذى حاول سياف ركوبه بغرض الهرب، إلا أنه ركب بجواره ثم ضربه معطلاً إياه عن أي محاولة لتفجير نفسه، وأن يودي بحياة من حوله.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".