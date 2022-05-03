دنيا بطمة تتألق بقفطان باللون الاحمر مع ابنيها في إطلالة العيد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:47 صباحاً - حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها مع ابنتيها في أول أيام عيد الفطر 2022 والتي اعتمدت فيها على العبايات والقفطان المغربي،

وكان لافتا اختيار دنيا بطمة للمسات المغربية في إطلالاتها، حيث ارتدت في الاطلالة الاولى فستان أزرق وعليه عباءة شيفون مفتوحة باللون البرتقالي.

اما في الاطلالة الثانية فقد ظهرت مع ابنتيها غزل وليلى روز بنفس الاطلالة والتي كانت عبارة عن قفطان مغربي باللون الاحمر.