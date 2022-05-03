روجينا تثير الجدل بترويجها لمسلسها الجديد من امام الكعبة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 02:47 صباحاً - فاجأت الممثلة المصرية روجينا، متابعيها بالإعلان عن مسلسلها الجديد الذي تشارك به رمضان المقبل 2023 من أمام الكعبة أثناء تأدية مناسك العمرة.

وظهرت روجينا في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “الفيسبوك”، وهي تمسك بهاتفها وتروج لمسلسل “ستهم”، من أمام الكعبة، ما أثار استياء متابعيها بسبب الإعلان عن ذلك في بيت الله.

وعلقت روجينا قائلة: “الحمد والشكر لله.. الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل ستهم رمضان ٢٠٢٣ ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح”.