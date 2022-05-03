سعد لمجرد يحتضن اليسا من كواليس “من أول دقيقة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:54 صباحاً - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن موعد طرح أغنية “من أول دقيقة”، وهي الديو التي يجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية إليسا.
ونشر سعد صورة ظهر فيها وهو محتضنا اليسا، وذلك عبر حسابه بموقع “تويتر”، وعلق: “من أول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال”.
وكشف لمجرد عن موعد طرح الأغنية، قائلا: “الأربعاء 4\5\2022.
بدورها نشرت اليسا نفس الصورة مع موعد طرح الاغنية حسب توقيت كل من المغرب ومصر ولبنان.
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