مصر ترد على قرارات الفيفا الأخيرة.. “سنصعّد”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طلب إعادة مباراة مصر والسنغال، وقرر فرض غرامة مالية قدرها 175 ألف فرانك سويسري (180 ألف دولار) على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة.

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها ستة آلاف فرانك سويسري (6 آلاف دولار) على مصر بسبب “سوء سلوك الفريق”.

وفور صدور القرار صرح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حلمي مشهور، على أنه سيتم تصعيد شكوى مباراة مصر والسنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وقال مشهور في تصريحات لموقع “في الجول”: “لم يصلنا القرار بشكل رسمي بعد، لكنه متوقع”.

وأضاف “أعددنا ملفا.. سنصعد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي فور وصول القرار”.

كما أكد: “لدينا محامي أجنبي سيعمل على القضية، ولن نتهاون في حقنا”.

وسبق أن أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، على نيته في التوجه إلى المحكمة الرياضية مستعينا بالعقوبات المتوقع صدورها بحق السنغال، بهدف الحصول على “حق مصر”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى إلى الفيفا للمطالبة بإعادة المباراة لما شابها من “تجاوزات عدة مثل إلقاء مقذوفات عدائية على اللاعبين، واستخدام أشعة الليزر بشكل مكثف خلال تنفيذ ركلات الترجيح”، فضلا عن عبارات “عنصرية” وجهت للاعبي المنتخب المصري وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.