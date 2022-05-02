رجل أميركي يقفز من شرفة منزله مع كلبَيه وقطّته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

عناصر من الشرطة في مكان الحادثة

أفادت صحيفة ديلي ميل بأنّ رجلًا يبلغ من العمر٥٠ سنة قتل نفسه بعدما قفز من شرفة منزله في الطبقة الرابعة عشرة من مبنى في منهاتن.

الرجل لم ينهِ حياته وحسب، اذ انه أخذ معه كلبيه وقطته ما ادى الى مقتل أحد الكلبين والقطة. أمّا الكلب الثاني فقد أصيب بكسور في رجليه، واصطحب الى مستشفى محلي خاص بالحيوانات للعلاج.

الحادث المروّع وقع في ٢٨ نيسان حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهرًا.

وقد أفادت الأنباء بأن الرجل البالغ ٥١ سنة لم تحدد هويته.

على الإثر، نُقل الرجل الى المستشفى بعد اصابته بجروح بالغة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وقد قال أحد السكان في افادة لنيويورك بوست: “لماذا فعل ذلك بهذه الحيوانات الفقيرة؟ لا تستحق ذلك. الله وحده يعلم لماذا قفز الرجل، غير ان الحيوانات لا تستحق الموت بهذه الطريقة”.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من قيام إحدى الامهات في بروكلين برمي ابنتها البالغة من العمر ٦ أشهر من نافذة المنزل. غير أن الطفلة نجت واصيبت بجروح بالغة.