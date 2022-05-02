شكرا لقرائتكم خبر عن عيدك أحلى مع watch it.. فيلم "الكاهن" حصريًا فى العيد بجانب كلاسيكيات السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it فيلم "الكاهن" لأول مرة في عيد الفطر، وذلك بعد طرح الفيلم في السينمات، والفيلم بطولة إياد نصار، درة، حسين فهمى، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، ويسلط الضوء على كبار المسئولين في الأنظمة الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركة عالمية تسمى "سايرش" من المفترض أنها شركة اتصالات وبرمجة إلكترونية يمثلهم صلاح (حسين فهمي) ومحاميه يحيى (محمود حميدة) وصراعهم مع مجلس الإدارة على من سيكون خليفة الكاهن بعد وفاته.

كما تقدم المنصة أجمل الكلاسيكيات السينمائية، منها أين عقلي والنظارة السوداء والزوجة رقم 13 ولحن الوفاء وإشاعة حب والأفلام الحديثة نسبيا واحد صحيح وأضحك الصورة تطلع حلوة وغيرها من الأفلام الشبابية والبرامج المميزة للأطفال.

وتعرض المنصة أجمل المسرحيات، ومنها مسرحية "مدرسة المشاغبين" بطولة أحمد زكى و يونس شلبى، و عادل أمام وهادى الجيار و حسن مصطفى وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلاب المشاغبين فى إحدى المدارس الثانوية، المجتمعين فى فصل واحد، بزعامة بهجت الأباصيرى، والذين يتسببون فى العديد من المشاكل لمدرسى المدرسة جراء استهتارهم الشديد، ما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم اﻹدارة التعليمية بارسال الآنسة عفت التى تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا فى التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين، لتضع نفسها فى تحد كبير.

وتعرض منصة watch it مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وهى من بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريرى ونظيم شعراوى وإخراج هانى مطاوع، وتدور أحداثها حول سرحان عبد البصير الشخص المسالم الذى يعمل فى التليفزيون، ويتورط فى جريمة قتل جارته والطريقة الوحيدة لبراءته هى شهادته على شخص آخر، ومسرحية العيال كبرت أحد أشهر المسرحيات الكوميدية المصرية، من بطولة كبار النجوم سعيد صالح، يونس شلبى، أحمد زكى، كريمة مختار، حسن مصطفى، نادية شكرى، إخراج سمير العصفوري تأليف سمير خفاجي وبهجت قمر.

وتدور أحداث المسرحية حول «كمال» عن طريق الصدفة رسالة غرامية في حقيبة والده «رمضان السكرى» يعلم فيها عن نيته الزواج بامرأة أخرى غير والدته وعزمه على الطلاق من والدته فيقرر هو وأخوته ويعملون جاهدين من أجل ذلك بطرق ظريفة ومسلية منها محاولة إظهار أن عاطف تم اختطافه حتى لا يترك والدهم البيت وفي إطار ذلك يتخلص كل منهم من العيوب التي يظن أنها السبب في هجر والدهم البيت.

watch it تعرض أيضًا مسرحية "أهلا رمضان" للنجم محمد رمضان، بطولة روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال، وهي من المسرحيات التى شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالاً جماهيريًا واسعًا ومن خلالها تم فتح مسرح الهرم الذى ظل مغلقًا لفترة طويلة ويشارك فى بطولتها كم كبير من النجوم منهم أحمد صيام والحان المهدي وأحمد السلكاوى وكريم يحيي وسارة هريدى وأحمد دوجلاس وحسن عبد الفتاح.

مسرحية "ريا وسكينة" تدور أحداث المسرحية حول (ريا) و(سكينة)، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها "أمونة" يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من (حسب الله)، وتتزوج سكينة من عبدالعال إخراج حسين كمال وتأليف بهجت قمر وبطولة شاديه سهير البابلي وبالاشتراك مع عبدالمنعم مدبولي أحمد بدير

من المسرحيات التي سوف تعرضها watch it "حواء الساعة 12" تدور أحداث المسرحية حول الكاتب الروائي سامي الباجوري، الذي تشعر زوجته محاسن بالغيرة الشديدة عليه، حتى أنها تغار عليه من زوجته المتوفاة، وخلال عمله على كتابة رواية أخرى، يباغته ظهور شبح زوجته الأولى فكرية، ويصير في موقف صعب خاصة بعدما تعلم فكرية أنه تزوج مرة أخرى، إخراج عبد المنعم مدبولي وتأليف سمير خفاجي وبطولة فؤاد المهندس وبالاشتراك مع شويكار زهره العلا.

مسرحية "وجهة نظر" تدور حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة ويأتي لهم "عرفة الشواف" الأعمى الذي يقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم، إخراج محمد صبحي :تأليف لبني الرملي وبطولة محمد صبحي وبالاشتراك مع عبلة كامل هناء الشوربجي

مسرحية "كدة أوكية " يمتلك شريف منير ملهى ليلى، تغنى فيه ياسمين عبد العزيز، وتعمل به منى زكى هانى رمزى موزع موسيقى ويغنى فى بعض الأحيان و أحمد السقا يعيش بالخارج ويأتى الى القاهرة، إخراج سمير العصفوري وتأليف أحمد عفيفى وبطولة شريف منير وأحمد السقا ومنى زكى وهانى رمزى وياسمين عبدالعزيز.

ومن أعمالها الأصلية، تضم مكتبة المنصة مسلسل "تحقيق" المكون من 13 حلقة، ومسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

كما تعرض المنصة عددًا من المسلسلات العالمية التي تحظى بأكبر نسبة مشاهدة، ومنها مسلسل "The Paradise"، وهو عمل دارمى تلفزيوني بريطاني، طرح في الفترة بين 2012، و 2013، ووصلت عدد حلقاته إلى 16 حلقة، التي تصل مدتها إلى ساعة، وتدور حول قصة شابة تعمل في متجر متعدد الأقسام وتنغمس في سحر العالم الحديث، العمل مقتبس من رواية إميل زولا، التي طرحت تحت اسم Au Bonheur des Dames في خلال عام 1883.

وتعرض المنصة مسلسل Seis Hermanas الإسبانى الذى طرح في الفترة بين 2015 إلى 2017، ويتكون من 489 حلقة تصل مدة كل حلقة لساعة، وتدور أحداث المسلسل حول حياة ست شقيقات لعائلة إسبانية من الدرجة العالية، والصعوبات التي تواجههم لـ تولي أعمال العائلة بعد وفاة والدهم عام 1913، إضافة إلى مسلسل Side Games أو Todo por el juego الإسبانى، الذى طرح في الفترة ما بين عامي 2018، و2019، وتكون من 16 حلقة، لم تتخط مدتها الساعة، ويدور حول رجل الأعمال ماريانو هيدالجو، الذي يتولى إدارة نادي ديبورتيفو ليونز المتواضع، مع وجود فريقه فى الدرجة الثانية، وبالتالى سيحاول هيدالجو تجنب هبوطه أكثر، ويعمل هذا التحدى على تسليط الضوء على خصوصية صناعة لا يعرف الجمهور سوى سطحها.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسست منصة watch it عام 2019، فى خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى، وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم.

وتلعب المنصة دورا كبيرا منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستهدفين بمحتواها الراقى، وبدأت المنصة فى نهاية 2021 فى التوسع فى إنتاج الأعمال الأصلية مع التوسع فى عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف المنصة لتقديم محتوى مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف إلى أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب vod فى العالم.