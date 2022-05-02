الرقصة الأخيرة.. محمد رمضان ودينا الشربيني يحتفلان بانتهاء “المشوار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان والممثلة ​دينا الشربيني ​يرقصان بطريقة عفوية وطريفة أمام طاقم العمل من انتهاء مسلسلهما “​المشوار​” الذي لعب فيه رمضان دور “ماهر”، ودينا دور”ورد”.

مسلسل “المشوار” بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغادة طلعت، وندى موسى وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

تدور أحداث مسلسل “المشوار”، في إطار من التشويق والأكشن والإثارة، حيث يقدم محمد رمضان دور ماهر الذي يقع في غرام ورد ويتزوجها، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، الإ أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم أحمد مجدي.