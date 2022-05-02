وليد توفيق يكشف عن حجم ثروته ويحدث ضجّة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان اللبناني وليد توفيق ضجّة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة والتي كشف فيها عن حجم ثروته، وخسارته لما جناه من أموال خلال مسيرته الفنية.

وأكد وليد توفيق خلال مقابلة له في برنامج “مراحل” على قناة الـSBC، أنه فقد كل أمواله الخاصة في البنوك والمصارف اللبنانية، كغيره من الفنانين سواء اللبنانيين أو العرب، لافتا إلى أن أهم شيء لديه هو عودة ثقة الناس في المصرف اللبناني والمصارف الأخرى.

وأوضح أنه “يتقاضى مبالغ صغيرة كل فترة بعدما أبلغه بأن الأموال لم تفقد بعد”، مشيراً إلى أن حجم ثروته في البنوك يقدر بـ20 مليون دولار.