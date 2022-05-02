تكريم عاصي الحلاني في “أرض المبدعين”.. صورة مشرفة للفن اللبناني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّمت لجنة “أرض المبدعين” النجم اللبناني عاصي الحلاني على إنجازاته ومسيرته الفنية المميّزة والتي شكلت “صورة مشرفة للفن اللبناني”.

وأقيم حفل التركيم في قصر الاونسيكو برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ومعالي وزير الثقافة محمد المرتضى وحضور شخصيات ثقافية وإعلامية وإجتماعية بارزة، حيث تم أيضًا تكريم شخصيات من مختلف المجالات الفنية والثقافية وفي مقدمتهم الفنان الشامل مروان خوري والشاعر الكبير نزار فرنسيس والإعلامي هشام حداد، والممثلة القديرة كارمن لبس، ومدير قطاع الاذاعة في مجموعة “ام بي سي” زياد حمزة.

وبعد منح عاصي الحلاني درعًا تكريميًا، القى كلمة شكر فيها اللجنة المنظمة على هذه المبادرة، بتكريم المبدعين في لبنان، كما أشار في كلمته إلى المرشحين على الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان وابدى استياءه من عدم طرحهم لبرامج توعوية واضحة حيث ينشغلون بخطابات عدائية ضد بعضهم البعض.

يذكر أن عاصي الحلاني أصدر في شهر مايو من العام الماضي 2021، ألبوم “كل الفصول”، وتضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.