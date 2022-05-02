شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حافظ عن "راجعين يا هوى": هتوحشونى نور بجمالها والنبوى عاوز بوست لوحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان الشاب شريف حافظ على مشاركته ضمن فريق عمل المسلسل الرمضانى "راجعين يا هوى"، حيث نشر شريف صور برفقة أبطال المسلسل من خلال حسابه على إنستجرام وعلق عليها بـ"مبسوط أنى اشتغلت معاكم كلكم وهتوحشونى نور بجمالها اللى من جوه و بره لا يوصف، سلمى بحب اشوفك علطول، نور النبوى وهزارنا سوا، جلا اللى مصره تطلعنى جزار، نانسى نجمه على الأبواب، ريهام الشنوانى الموهبة والحضور".



شريف على انستجرام



شريف وسلمى ابو ضيف



شريف ونور خالد النبوى

وأضاف شريف حافظ: "وفى الختام اتشرفت بأنى كنت فى عمل واحد مع الأستاذ العملاق أحمد بدير اللى بموت فيه أنا وأهلى كلهم وفرحوا جدا أنى معاه فى عمل واحد والأستاذة وفاء عامر المحبوبة ذات الشعبية الطاغية والقلب الحلو والأستاذة أنوشكا ملكة التفاصيل والأناقة"

وتابع "أما بقى بالنسبة لأستاذ خالد النبوى فهو نجم ليه بوست لوحده قبل البوست ده بس حابب أقول كنت مستنى العب معاك ماتش وشكرًا أنك رحبت بيا فى الفريق يا نجم يا عالمى".



شريف ونور



كواليس راجعين يا هوى

وعلي جانب اخر انتهت الإعلامية لميس الحديدي من تصوير حلقة مع ابطال مسلسل "راجعين ياهوى" ومن المقرر اذاعتها على قناة ON فى موسم العيد .

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.