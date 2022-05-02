شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى أول أيام العيد: مر رمضان مع روحى وجوزى وأبو سعادتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أصالة نصرى لإحياء حفل غنائى ضخم بمناسبة عيد الفطر المبارك فى الرياض، وقبل استعداد أصالة للحفل أرادت ان تهنئ جمهورها ومتابعيها بالعيد، حيث نشرت صورتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ"كلّ سنة وكلنا بخير وقلوبنا حلوة وبخير.. مرّ رمضان وأنا مع شريك روحي جوزي وأبو سعادتي وطمأنينتي وأمني.. وبين ولادي الّلي سعادتي بيسعوا لها.. وبهالعيد كمان بين أهل الرياض حنعيده سوا بأماني جديدة لعيد يارب عليكم كلكم سعيد" .



اصالة على انستجرام



اصالة

وتجتمع المطربة أصالة نصرى والمطربة أميمة طالب، بحفل غنائي غدا الثلاثاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".

واحتفلت المطربة أميمة طالب بمؤخرا، الطلاق ألبومها الجديد "أنا شايفاك" بحضور عدد من صناعه منهم، المخرجة بتول عرفة، الموزع الموسيقي أحمد عادل، الملحن نيس، الشاعر احمد المالكي، الموزع الموسيقى فهد، الموسيقار امير عبد المجيد، الموزع وليد الغزالي، الشاعر رمضان محمد، كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى.