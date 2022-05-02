شكرا لقرائتكم خبر عن my name chicky.. فيديو تيك توك طريف لأحمد داود وعلا رشدي وأبنائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا رشدى عن فيديو "تيك توك" طريف لأعنية الأطفال الشهيرةmy name chicky، وظهرت علا فى الفيديو برفقة زوجها الفنان أحمد داود وابنيهما، وأدى الرباعى الفيديو بشكل طريف للغاية نال إعجاب متابعى علا، وعلقت على الفيديو بـ "عيد فطر سعيد من عائلة داود"

وعلى جانب آخر حقق الفنان أحمد داود نجاح كبير بدوره في مسلسل "سوتس"، بنسخته العربية، وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي، نهاية سعيدة حيث اعترف آدم منصور (أحمد داود) لليلى (تارا عماد) بحقيقة انتحاله شخصية محامٍ، وأن ذلك هو السبب الذي دفعه للابتعاد عنها خلال الفترة الماضية، وطلب منها عودة علاقتهما من جديد بعد أن اعترف كل منهما بحبه للآخر.



صورة من الفيديو



علا رشدى



علا وأحمد داوود وابنيهما

وخلال أحداث الحلقة نجح آدم في إقناع زين بالتفكير بقلبه قليلًا، بعدما عاتبه على تركه القضية بعد تهديدات فريدة (صبا مبارك) وقد طلب آدم وليلى إجازة في نهاية الحلقة، ولكنهما تفاجآ برفضها، لتنتهي الحلقة بفريق عمل المسيري زيدان وهم يتجهون خارج المكتب في إشارة لوجود جزء ثان من المسلسل.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.