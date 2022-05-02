شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد عن مشاركتها فى "سوتس": هاتوحشينى يا ليلى تجربها عمرى ما هنساها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة تارا عماد على مشاركتها فى النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث نشرت تارا صورة لشخصيتها فى المسلسل "ليلى"، من خلال حسابها علي موقع إنستجرام وعلقت عليها بـ"هتوحشينى يا ليلى.. لو فضلت أقول شكرًا كل يوم 100 مرة مش هيكون كفاية.. شكرًا لكل الناس اللى اتفرجت وعاشت مع ليلى فى قصتها ومخاوفها.. شكرًا لكل حد بعتلى رسالة أو كومنت او ستورى او تويت.. شكرًا لكل الحب والتشجيع والنقد والآراء"



تارا عماد على انستجرام



تارا عماد

وأضافت تارا "و أخيرا و ليس آخراً شكرا لفرد فرد فى كرو المسلسل.. بحبكم من كل قلبى و دى تجربة عمرى ما هنساها".

وكشفت الحلقة الأخيرة من المسلسل مفاجئات، حيث اعترف آدم منصور (أحمد داود) لليلى (تارا عماد) بحقيقة انتحاله شخصية محامٍ، وأن ذلك هو السبب الذي دفعه للابتعاد عنها خلال الفترة الماضية، وطلب منها عودة علاقتهما من جديد بعد أن اعترف كل منهما بحبه للآخر.

وخلال أحداث الحلقة نجح آدم في إقناع زين بالتفكير بقلبه قليلًا، بعدما عاتبه على تركه القضية بعد تهديدات فريدة (صبا مبارك) وقد طلب آدم وليلى إجازة في نهاية الحلقة، ولكنهما تفاجآ برفضها، لتنتهي الحلقة بفريق عمل المسيري زيدان وهم يتجهون خارج المكتب في إشارة لوجود جزء ثان من المسلسل.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.