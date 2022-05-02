شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطربين مصريين يحتفلون بعيد الفطر في السعودية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برنامج خاص باحتفالات عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق المملكة، حيث قررت إقامة العديد من الحفلات الغنائية والمسرحيات على أرضها من أجل إدخال البهجة على مواطنيها، ويشارك ضمن خريطة حفلات السعودية 4 مطربين مصريين قرروا أن يحتفلون بعيد الفطر هناك بإحياء حفلات وسط جمهور المملكة.





محمد رمضان

البداية مع النجم محمد رمضان الذى من المقرر أن يحيى حفلا غنائيا، في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مايو، ويقدم خلال الحفل أشهر أغنياته منها "نمبر وان"، "مافيا"، "أنا الملك"، "رايحين نسهر"، وغيرها.





أنغام

تحيى النجمة المصرية أنغام، حفلا غنائيا في القصيم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 5 مايو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، كما تغنى بعض أغنيات البومها الخليجى التي أطلقته مؤخرا.





عمرو دياب

يتواجد الهضبة عمرو دياب في نفس يوم حفل أنغام الخميس 5 مايو الجارى، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل إحياء حفلا غنائيا هناك، ويغنى باقة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره في الوطن العربي ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، لما يتمتع به الهضبة من جماهيرية كبيرة.





تامر حسنى

يحيى نجم الجيل تامر حسنى حفلا غنائيا، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 6 مايو الجارى، ويقدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياته التي يحرص جمهوره أن يتفاعل معه دائما بترديد كلمات الأغانى والرقص على أنغام أغنياته.