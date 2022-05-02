فن ومشاهير

4 مطربين مصريين يحتفلون بعيد الفطر في السعودية.. اعرف القصة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطربين مصريين يحتفلون بعيد الفطر في .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، برنامج خاص باحتفالات عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق المملكة، حيث قررت إقامة العديد من الحفلات الغنائية والمسرحيات على أرضها من أجل إدخال البهجة على مواطنيها، ويشارك ضمن خريطة حفلات السعودية 4 مطربين مصريين قرروا أن يحتفلون بعيد الفطر هناك بإحياء حفلات وسط جمهور المملكة.

enjoy_saudi_279286676_408459334084543_1783242580266745280_n
 
محمد رمضان

البداية مع النجم محمد رمضان الذى من المقرر أن يحيى حفلا غنائيا، في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مايو، ويقدم خلال الحفل أشهر أغنياته منها "نمبر وان"، "مافيا"، "أنا الملك"، "رايحين نسهر"، وغيرها.

enjoy_saudi_279456743_735073000825919_2311573768592659910_n
 
أنغام

تحيى النجمة المصرية أنغام، حفلا غنائيا في القصيم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 5 مايو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، كما تغنى بعض أغنيات البومها الخليجى التي أطلقته مؤخرا.

enjoy_saudi_279314248_348128410515628_1288646188739388851_n
 
عمرو دياب

يتواجد الهضبة عمرو دياب في نفس يوم حفل أنغام الخميس 5 مايو الجارى، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل إحياء حفلا غنائيا هناك، ويغنى باقة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره في الوطن العربي ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، لما يتمتع به الهضبة من جماهيرية كبيرة.

enjoy_saudi_279345346_3159545767697128_1910323411216937500_n
 

تامر حسنى

يحيى نجم الجيل تامر حسنى حفلا غنائيا، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 6 مايو الجارى، ويقدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياته التي يحرص جمهوره أن يتفاعل معه دائما بترديد كلمات الأغانى والرقص على أنغام أغنياته.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا