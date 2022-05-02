شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف عن "راجعين يا هوى": أكتر مشروع لمس قلبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن صور من كواليس مسلسل "راجعين يا هوى"، والذى شاركت فى بطولته، وعلقت سلمى على الصور من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ"مشاعر وأحاسيس كتير حساها بعد انتهاء راجعين يا هوا.. حقيقي ده أكتر مشروع لمس قلبى.. عائلة أبو الهنا أخدت مكان كبيير فى قلبى.. هتوحشونى بشكل مش هقدر أوصفة.. بيبو هيوحشنى أوى".



سلمى على حسابها



سلمى من المسلسل

وأضافت سلمى "شريفة و يسرية و عمرو و مدحت و طارق و جدو جابر و داليا و عزة و فريدة وماجى و رووف و ياسمين و ناس كتييرة اوى مش عايزة انساها .. و كل فريق العمل اللى ساهم فى العمل دة من وراء الكاميرات .. أنتوا ابطال راجعين يا هوا .. وأخيرا الاستاذ محمد سلامة، اللى ادانى فرصة انى اكون جزء من العيلة دى شكراً على أبداعك أستاذ محمد سلامة".



سلمى واحمد بدير



سلمى وانوشكا



سلمى وخالد النبوى ونور النبوى

وتابعت سلمى، " ممتنة ليك جداً و للأستاذ العظيم خالد النبوى .. شكراً لإيمانكم بيا ودعمكم الكبير .. بحبكوا من قلبى.. وشكراً للأستاذ محمد سلمان عبد الملك للكتابة الجميلة والدكتور ميخا فى لوحاتك و كدراتك الفنية وشكراً شركة اروما .. هتوحشونى اوى اوى اوى.. عائلة أبو الهنا".



سلمى ومحمد سلامة



سلمى ونور خالد النبوى



من الكواليس



من المسلسل

وعلى جانب اخر انتهت الإعلامية لميس الحديدي من تصوير حلقة مع ابطال مسلسل "راجعين ياهوى" ومن المقرر اذاعتها على قناة ON فى موسم العيد .

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.