شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة عن "راجعين يا هوى": شكرًا لفريق العمل اللى طلع فريدة كده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا شيحة عن صور من كواليس مسلسل "راجعين يا هوى"، والذى شاركت فيه بشخصية "فريدة"، وشكرت هنا كل من ساعدها فى خروج الشخصية بالشكل الذى ظهرت به على الشاشة، من كوافير وماكيير، ومصمم ملابس ومساعدين، وعلقت هنا على الصور التى نشرتها من خلال حسابها علي موقع إنستجرام بـ"شكرا فريق العمل اللى تعب قوى معايا علشان فريدة تطلع زى ما شوفتوها.. شكرًا ليكوا وكل سنة وأنتم طيبين ".



بوستر راجعين ياهوى



من كواليس المسلسل

وعلى جانب آخر انتهت الإعلامية لميس الحديدى من تصوير حلقة مع أبطال مسلسل "راجعين ياهوى" ومن المقرر اذاعتها على قناة ON فى موسم العيد .



هنا شيحة على انستجرام



هنا شيحة

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وطارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، واسلام جمال، وشريف حافظ، واية سماحة، وسلوى محمد على، وتميم عبده، وعمرو مهدى، ونور النبوى، وجلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



هنا من المسلسل



هنا

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.